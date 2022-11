Cette douloureuse concession que Gerard Piqué a acceptée dans son accord de séparation avec Shakira

Shakira et Gerard Piqué ont formé un couple très glamour pendant 11 ans. Lui au sommet de sa carrière sportive pendant qu'elle côtoyait les sommets des charts. Tout semblait leur sourire... Pourtant, en juin de cette année, le footballeur et la chanteuse devenus parents de 2 enfants, annonçaient au monde entier leur séparation.

Selon la presse catalane, ils viennent de finaliser un accord de séparation. Les pourparlers en présence des avocats des deux célébrités ont duré plus de 12 heures et l'ancien couple semble déterminé à mettre un océan entre lui pour ne plus se voir.

Gerard Piqué qui a annoncé sa retraite la semaine dernière va devoir faire face à une concession déchirante. En effet, la pop star colombienne de 45 ans va déménager de la base familiale de Barcelone et prendre ses quartiers dans l'état américain de la Floride. Elle va prendre avec elle son fils Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans, qu'elle a eus avec le footballeur.

"Les enfants passeront Noël à Barcelone mais dès le début de 2023, le footballeur leur dira au revoir et assumera le sacrifice douloureux de les voir vivre avec leur mère", a déclaré une source au Daily Mail.

Un porte-parole de la star a ajouté: "Il pourra traverser l'Atlantique pour les voir quand il le voudra. Les frais seront supportés par les deux parties".

Gerard Piqué est de son côté à nouveau en couple. Peu après sa séparation, il s'est affiché publiquement avec Clara, une jeune Espagnole qui travaillait dans son entreprise Kosmos.

Le site d'information espagnol Niusdiario a rapporté la semaine dernière que le couple vivait maintenant ensemble dans l'appartement penthouse de luxe du centre-ville de Barcelone et que Gerard prévoyait d'y fonder une famille.

Pendant ce temps, Shakira semble régler ses comptes avec son ex via ses nouvelles chansons dans lesquelles elle accuse le footballeur espagnol d'avoir été infidèle.