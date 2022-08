Cette danseuse emblématique de Danse avec les stars annonce son grand retour dans l'émission

Les fidèles de la première heure de l'émission Danse avec les stars s'en réjouissent : Katrina Patchett est de retour dans l'émission. Après 2 ans d'absence, elle accompagnera donc une célébrité lors de cette douzième saison.

C'est sur Instagram qu'elle a annoncé la nouvelle : "I’m back ! Après 10 saisons de ‘Danse avec les Stars’ en France et une saison de ‘Dancing with the Stars’ en Australie, je suis de retour pour la saison 12 en France. Merci à TF1 et la BBC France pour leur confiance. Hâte de reprendre cette belle émission que j’aime tant".

Celle qui avait gagné la première édition avec Matt Pokora rejoint donc Christophe Licata, Elsa Bois, Inès Vandamme et Candice Pascal sur la liste des danseurs présents cette année.

En revanche, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Coralie Licata, Joël Luzolo, Adrien Caby et Samuel Texier ne seront pas présents cette année.

Côté candidats, deux noms ont été dévoilés : le chanteur Billy Crawford et l'humoriste Florent Peyre.