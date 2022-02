Cette description inattendue de Courteney Cox par Jennifer Aniston: "Elle est heureuse quand elle fait le ménage"

Le "Los Angeles Times" vient de consacrer un portrait à l'actrice Courteney Cox. Un article pour marquer la sortie de sa nouvelle série "Shining Vale", mais aussi pour faire le point sur la carrière de celle qui interprétait Monica dans la série à succès Friends pendant 10 saisons.

Un portrait qui nous fait découvrir la star sous un autre angle et qui dévoile de grandes similitudes avec le personnage de Monica qu'elle incarnait à l'écran.

Sa meilleure amie, l'actrice Jennifer Aniston révèle en effet qu'elle n'a pas été surprise quand Courteney a lancé sa propre gamme de produits d'entretien à domicile. Et de décrire: "Quand est-elle la plus heureuse? Je dirais quand elle fait le ménage, mais elle me tuerait pour ça", dit Aniston. "Mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec une bouteille de Windex (spray nettoyant) et un chiffon plus d'heures par jour. Vous pouvez littéralement être au milieu d'une conversation, et ses yeux s'éloignent un peu des vôtres et elle perd le fil et elle est juste comme ça, "Attends, j'ai remarqué une tache.'"