Cette folie à 4,5 millions de dollars que s'est offert Kanye West et qui risque de DÉPLAIRE FORTEMENT à Kim Kardashian

Kanye West est décidément prêt à tout pour tenter de récupérer son ex. Kim Kardashian file pourtant le parfait amour avec son nouveau compagnon de 28 ans, Pete Davidson. Le couple a d'ailleurs franchi une nouvelle étape importante récemment. Mais cela n'arrête pas pour autant Kanye West.

Le rappeur américain n'aurait visiblement pas tourné la page sur sa relation avec la mère de ses 4 enfants. Et, bien que Kim voudrait que leur relation soit amicale, pour l'instant, cela reste compliqué. C'est pour cette raison que la star américaine ne souhaitait pas qu'il vienne lors du repas du Noël. "Kim voudrait rester amie avec Kanye car il reste le père de ses enfants", a déclaré une source proche du couple au micro de The Sun. "Mais elle a complètement tourné la page et ce n'est malheureusement pas son cas. Il est le bienvenu à la soirée de Noël du clan parce qu'il fait partie de la famille et Kim a bien l'intention de conserver une bonne relation avec lui pour leurs enfants. Cependant, elle ne veut pas qu'il y ait des tensions. Elle préférerait donc qu'il ne vienne pas. A l'heure actuelle, elle ne s'entend pas du tout avec lui et ils ont même du mal à se retrouver dans la même pièce. Elle a bien conscience que cela risque d'être gênant si jamais Pete vient également. (...) Elle espère vraiment que Kanye reviendra à la raison parce qu'elle est persuadée que leur mariage est terminée depuis longtemps. Elle veut juste aller de l'avant désormais" a confié une source proche au micro de The Sun.

Kim Kardashian risque pourtant de déchanter quand elle apprendra la folie à 4,5 millions de dollars que s'est offert son ex... Kanye West a en effet fait l'acquisition d'une nouvelle maison à Malibu... Mais pas n'importe où! Selon The Daily Mail, cette nouvelle demeure se trouverait... de l'autre côté de la rue de Kim.