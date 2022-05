Cette guitare emblématique de Kurt Cobain vendue aux enchères pour un montant énorme

La guitare bleue avec laquelle jouait Kurt Cobain, le leader de Nirvana, dans le clip de "Smells Like Teen Spirit", ce tube planétaire de 1991, a été vendue aux enchères dimanche pour cinq millions de dollars, soit plus de 4,7 millions d'euros. Cela alors que le prix attendu pour cette Mustang Fender aurait dû avoisiner les 800.000 dollars. Quant à l'une des voitures de l'artiste, sa Dodge Dart de 1965, elle est partie pour un montant de 375.000 dollars, rapporte la maison d'enchères Julien's Auction, qui a organisé la vente. Une partie des recettes sera reversée à une association caritative pour la santé mentale.



De nombreux objets appartenant à d'autres célébrités ont également été vendus aux enchères. Une guitare acoustique appartenant au chanteur de country Johnny Cash est partie pour 437.500 dollars. Jamais auparavant une guitare appartenant à cet artiste n'avait été payée aussi cher, selon la maison de vente aux enchères.

Plusieurs objets appartenant à Madonna ont également été vendus aux enchères. La robe inspirée de Marilyn Monroe vue dans le clip de Material Girl a par exemple atteint 287.500 dollars et une robe en soie noire qu'elle portait dans une vidéo sur Instagram est partie contre 21.875 dollars. Les paroles de Born to Run, écrites à la main par Bruce Springsteen, ont, elles, été vendues 44.800 dollars. Au total, 1.300 articles ont été mis aux enchères durant l'événement Music Icons Auction Event, qui s'est déroulé durant trois jours au Hard Rock Cafe de New York. Il a permis de récolter un total de près de 15 millions de dollars.



©AFP



