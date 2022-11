Cette immense star avec laquelle Johnny Depp devrait bientôt collaborer

On ne l’arrête plus ! Après le cinéma, Johnny Depp s’est récemment (re)mis à la musique et a surpris le public avec les Hollywood Vampires mais aussi avec son groupe fondé avec Jeff Beck. Un homme multitâche – et multi-talent – qui continue dans sa lancée prolifique.

Le magazine TMZ a annoncé que l’acteur de 59 ans apparaîtrait à nouveau bientôt sur scène… Enfin, sur un podium plus précisément!



Johnny Depp va en effet défiler pour Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna. D’après TMZ, l’acteur américain aura dans ce défilé de mode la place la plus importante… Un vrai mannequin, ce Johnny!

Des premières images de cette collaboration seront diffusées sur la plateforme Amazon Prime le 9 novembre.