Cette photo de Brigitte et Emmanuel Macron qui a été censurée à la dernière minute...

C'est le magazine Gala qui revient sur cette information plutôt cocasse. En 2016, Emmanuel Macron et Brigitte passent leurs vacances à Biarritz. Paris Match mettra d'ailleurs en couverture le couple très souriant en promenade sur la plage, main dans la main.

A l'intérieur du magazine, Emmanuel et Brigitte sont photographiés en train de croiser un nudiste (Le seul nudiste présent sur la plage de Biarritz- comble du hasard). Le célèbre couple le regarde et sourit. Mais dans un article publié cet été dans le magazine Gala, l'un des journaliste révèle qu'il existe en fait un cliché sur lequel cet homme a en fait embrassé la main de la première dame, et que le magazine aurait décidé de ne pas publier à la toute dernière minute cette photo un peu osé.

De son côté, Brigitte Macron, amusée, aurait confié sur cette rencontre: "Je ne savais pas où regarder."