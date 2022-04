Cette routine entre Johnny Depp et Amber Heard qui a dégénéré: "Elle voulait m'enlever mes bottes tous les soirs"

L'acteur hollywoodien Johnny Depp a catégoriquement balayé mardi devant un tribunal américain les accusations de violences formulées par son ex-femme Amber Heard, des affirmations qui l'auraient "profondément choqué".

"Je n’ai jamais frappé Mlle Heard ou toute autre femme de ma vie", a affirmé la vedette, d'un ton lent et grave.

Les allégations d'Amber Heard sont "odieuses et dérangeantes" et "fondées sur aucune sorte de vérité", a-t-il insisté au début de son témoignage.

L'ancien couple s'accuse mutuellement de diffamation lors de ce procès qui se tient à Fairfax, près de Washington, à la suite d'une tribune publiée dans le Washington Post en 2018 dans laquelle Amber Head se présente comme une victime d'abus domestiques.

Johnny Depp a témoigné ce mardi et a raconté au tribunal le moment où son mariage avec l'actrice Amber Heard s'est effondré. Selon lui, l'un des premiers moments clés qui l'a profondément perturbé est celui où il a enlevé lui-même ses bottes en rentrant chez lui.

Amber avait pour habitude de lui apporter un verre de vin et de retirer ses chaussures dès son retour à la maison. Mais un jour, elle était au téléphone, alors il a enlevé ses bottes lui-même plutôt que de l'attendre.

"Je travaillais beaucoup et quand je rentrais du travail, elle m'aidait à m'asseoir, me donnait un verre de vin et enlevait mes bottes avant de les mettre de côté", a-t-il déclaré au tribunal de Fairfax, en Virginie.

"Je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. Je n'ai jamais vécu ça et c'est devenu une chose régulière, une sorte de routine entre nous", a décrit l'acteur.

"Un soir, je suis rentré à la maison et elle était au téléphone, j'ai donc enlevé mes bottes, et tout à coup Miss Heard s'est approchée avec ce regard sur le visage, elle a juste dit: "Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as fait?"

Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire et elle a répondu: "Tu as enlevé tes bottes."

"Oui, je l'ai fait. Tu étais occupée", lui a-t-il répondu.

Mais Amber Heard lui aurait dit: "Non, non, non, c'est mon travail. Tu ne fais pas ça, je fais ça."

La star lui aurait dit par la suite: "Laisse-moi te servir un verre de vin".

Johnny Depp explique que son épouse était visiblement secouée et bouleversée qu'il ait enfreint ses règles de routine.

"Une fois que vous remarquez quelque chose comme ça, vous commencez à remarquer d'autres petits détails perturbants. Et puis en un an un an et demi, elle était devenue une autre personne, presque."

L'acteur du film des Pirates des Caraïbes raconte aussi qu'à la fin de leur relation son épouse l'appelait "vieux gros".