Cette star a complètement changé de look: la reconnaissez-vous?

Elle a décoloré ses sourcils pour les assortir à sa crinière blonde qu'elle arbore depuis le gala du Met célébré en mai dernier et sa réincarnation de Marylin Monroe sur le tapis rouge. Kim Kardashian a de nouveau changé de look pour la couverture de l'édition du mois de septembre du magazine "American Dream". Et elle en est fan selon l'interview.

Coupe de cheveux plus courte, retour de la frange, Kim a également partagé des photos de son nouveau look sur son compte Instagram.

Et de justifier son choix non-conventionnel de sous-vêtements, des porte-jarretelles sous un jean... Un accessoire qu'elle considère comme lui correspondant tout à fait... Avec son jean, légèrement abaissé, la star crée l'émoi en dévoilant ses fesses.