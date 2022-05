On la devinait déjà dans les vitrines des magasins ce printemps et elle se confirme sur les marches du Festival de Cannes: la tendance du costume pour femme est bel et bien de retour!

Volontiers porté oversize, parfois en mode combinaison, le smoking est sur toutes les peaux cette année.. et ça change des précieuses robes de gala.

Le smoking, on l'a vu porté par Sandrine Kiberlain, Charlotte Le Bon, Vicky Krieps, Anja Rubik et même Julia Roberts. Bref, que du beau monde!