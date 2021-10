Cette vidéo d'Adele met le feu aux poudres: ses fans sont surexcités

Adele sera-t-elle bientôt de retour avec un nouvel album? C'est en tout cas ce que la chanteuse laisse penser. Ce mardi, elle a posté sur son compte Instagram, Twitter et Facebook, les toutes premières images de ce qui ressemble au clip de son nouveau single: "Easy On Me". En légende de la vidéo, une date est affichée, celle du 15 octobre. Il semblerait donc que la chanteuse annonce son grand retour. D'autant que toute la direction artistique de ses réseaux sociaux et de son site officiel a été modifié.

Cette nouvelle fait suite à plusieurs rumeurs tenaces et un teasing impressionnant. L'apparition de chiffre "30" sur de grands panneaux publicitaires ou parfois des projections à travers le monde a mis la puce à l'oreille des fans. Ce "30" a été aperçu en Allemagne, en France, en Italie, en Russie, au Brésil, en Angleterre ou aux Etats-Unis. "30" pourrait être le nom de son quatrième opus, les précédents albums intitulés "19", "21" et "25".

Adele n'a pas sorti de nouvel album depuis 2015 avec "25". Celui-ci avait été sacré aux Grammy Awards de 2017, devenant l'un des quatre albums les plus vendus du 21e siècle.