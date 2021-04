Cette vidéo de danseuses twerkant lors d'une célébration de la Marine australienne crée la polémique

(c)Alex Bruce-Smith on Twitter

Une vidéo de danseuses twerkant en mini-short lors d'un événement militaire australien fait polémique dans tout le pays rapporte la BBC.

Cette scène est devenue virale quand elle est apparue mercredi sur les réseaux sociaux. On y voit un groupe de jeunes danseuses exécuter une chorégraphie alliant mouvements de twerk et sauts en tout genre.

Les politiciens conservateurs du pays ont jugé que ce groupe de danseuses invitées à une commémoration militaire et s'exécutant devant un navire était un choix "inapproprié".

Les tabloïds du pays en ont fait leurs gros titres, trouvant leur style offensant - projetant la honte sur les danseuses et qualifiant leur routine de trop "sexualisée".

Un cadrage de la chaîne ABC a capturé "des prises de vue sous des angles qui ne pouvaient pas être vus par le public", ce qui a fait enflé la polémique, estiment certains.

La troupe de danse, 101 Doll Squadron, s'est plainte de cette couverture médiatique. Elles ont expliqué qu'à la suite de cette polémique qu'elles ont été victimes de trolls et d'attaques en ligne, et se sont senties "menacées et exploitées" .

Le site féminin australien Mamamia a publié un article disant: "C'est la Marine royale australienne qui a rendu les choses bizarres. C'est la Marine royale australienne qui a transformé leur forme d'art en quelque chose à ridiculiser." Et de conclure: "En fin de compte, ces femmes ne faisaient que leur travail."