Cette vidéo tournée par deux ados est glaçante: "Nous sommes le troisième jour après avoir commis un meurtre"

C'est une vidéo qui fait froid dans le dos. Un ado de 18 ans se filme avec sa petite amie se vantant d'avoir commis un meurtre, trois jours après avoir prétendument tué le père de la jeune femme et tenté de le démembrer.

L'enregistrement d'Aaron Guerrero, 18 ans, et de Sierra Halseth, 16 ans, a été retrouvé dans le GSM de l'adolescente après leur arrestation. Ils sont accusés d'avoir poignardé à mort le père de Sierra, Daniel Halseth, à son domicile de Las Vegas en avril dernier.

"Bienvenue sur notre chaîne YouTube: nous sommes le troisième jour après avoir commis un meurtre", déclare Guerrero dans la vidéo, alors qu'ils montrent chacun trois doigts à la caméra.

Sierra se rebute et dit dans "Woah! Ne mets pas ça devant la caméra!" avant de faire une grimace.

"Ça en valait la peine", dit Guerrero en prenant ensuite sa tête dans ses mains.

La vidéo montre Guerrero et Halseth allongés ensemble sur ce qui semble être un sac de couchage à l'intérieur d'une tente. La jeune femme rigole et se couvre la bouche avec sa main.

Guerrero lui tapote ensuite le visage deux fois avant de faire semblant de l'étouffer – alors qu'elle regarde la caméra et fait un bruit d'étouffement.

Ce clip publié ce matin par le Daily Mail a été découvert par des policiers qui ont arrêté les adolescents à Salt Lake City, dans l'Utah, six jours après avoir retrouvé le corps brûlé de Daniel dans sa maison incendiée. Les policiers pensent que les adolescents ont allumé l'incendie pour tenter de dissimuler le meurtre et ont également utilisé une tronçonneuse et une scie circulaire pour tenter de démembrer le corps de la victime.

Il n'a pas encore été révélé quand exactement la vidéo a été tournée, ou si elle a été publiée sur un réseau social public, rapporte le Daily Mail.

Selon une psychologue du comportement ayant analysé ces images, les adolescents agissent comme s'ils n'étaient pas conscients des conséquences de ce qu'ils venaient de vivre.