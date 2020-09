Chadwick Boseman a dénoncé l'inégalité salariale entre hommes et femmes en partageant son propre salaire avec Sienna Miller

Sienna Miller a partagé une anecdote sur l'acteur Chadwick Boseman, décédé à 43 ans d'un cancer du côlon et avec lequel elle partageait la vedette dans le film "21 Bridges". "Je veux que les gens sachent quel type de personne il était. "C'était un film à gros budget, et je sais que tout le monde est au courant de la disparité salariale à Hollywood. J'avais demandé certain salaire pour cette superproduction qui m'a été refusé", a-t-elle déclaré au magazine "J’hésitais à retourner au travail parce que ma fille commençait l’école..."

Et Sienna Miller de poursuivre: "Chadwick m'a donné une partie de son salaire pour atteindre le chiffre que j'avais demandé. Il a dit que c'était ce que je méritais d'être payé."

L’actrice a déclaré que c’était "la chose la plus étonnante que j’ai vécue" dans l’industrie du divertissement.

"Ce genre de chose n'arrive tout simplement pas", a-t-elle ajouté. "Il a dit:"Vous êtes payés ce que vous méritez et ce que vous valez. Il est tout simplement insondable d’imaginer qu’un autre homme dans cette ville se comporte de la sorte avec grâce ou avec respect."

Sienna Miller a précisé que Boseman avait fait le geste aimable en privé et qu'il n'y avait "pas eu de spectacle autour".