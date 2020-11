Chantal Goya sans domicile à cause de la crise sanitaire

Chantal Goya serait sans domicile, selon le magazine France Dimanche. Cela faisait 13 ans que la chanteuse et son mari Jean-Jacques Debout louaient un appartement dans le 9ème arrondissement de Paris. Mais à cause de la crise sanitaire, le propriétaire du logement leur demandait un "surloyer s'élevant à plusieurs milliers d'euros".



Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ont décidé de partir car ils ne pouvaient pas se permettre une telle dépense. Le couple marié depuis 54 ans s'est installé provisoirement chez sa fille Clarisse à Versailles en attendant de trouver un autre logement.



"On a déménagé dans l'été avec l'aide de copains. Tout le monde s'y est mis (...) On devait avoir un autre appartement, dans le 6e arrondissement, mais ça ne s'est finalement pas fait", a dit Chantal Goya au magazine.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 14 novembre ?

Coronavirus en Belgique: les ministres se réunissent pour redéfinir la stratégie de tests