Charlène de Monaco bloquée en Afrique du Sud à cause d’une opération esthétique RATÉE? (vidéo)

Charlène de Monaco est coincée en Afrique du Sud suite, officiellement, à une infection ORL. L'épouse d'Albert II de Monaco serait dans l'incapacité de prendre l'avion après avoir subi plusieurs interventions. La maman de 43 ans reste en contact avec ses jumeaux de 6 ans, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Mais le temps se fait long, et Charlène a annoncé ne pas pouvoir quitter l'Afrique avant le mois d'octobre! Albert et leurs deux enfants décolleront donc bientôt pour l'Afrique.

Stéphane Bern a sa théorie



Son absence fait couler beaucoup d'encre. Après des rumeurs de séparation, une autre théorie fait surface. Selon l'expert en têtes couronnées Stéphane Bern, cette situation est ni plus ni moins le résultat d'une opération de chirurgie esthétique ratée. Il s'explique dans Paris Match: "Les photos qu’elle poste laissent planer un doute. De mauvaises langues voient dans leur flou artistique l’indice d’une énième métamorphose opérée sur son visage."

Un chirurgie pour placer des implants dentaires

Sur le compte Instagram de Charlène de Monaco, on remarque en effet que son visage ou le bas de sa mâchoire est le plus souvent caché... Et une vidéo publiée hier par le Daily Mail vient ajouter de l'eau au moulin du journaliste. Le média dévoile un entretien filmé entre la princesse et la journaliste Mandy Wiener. Et sur les images, le bas du visage de Charlène est en effet différent de celui qu'on lui connaît.

Des douleurs extrêmes

Début mai, ce n'est plus un secret, Charlène a subi une élévation des sinus et une greffe osseuse en vue de mettre des implants dentaires. Cette opération a été réalisée avant son arrivée à la mi-mai en Afrique du Sud. La princesse a ressenti un problème pour la première fois en juin lorsqu'elle a commencé à souffrir d'une douleur extrême aux oreilles.