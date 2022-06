Charlene de Monaco positive au Covid, "pas d'inquiétude" sur son état de santé

La princesse Charlene de Monaco a été testée positive au Covid-19 mais son état de santé "n'inspire aucune inquiétude", a annoncé samedi la Principauté dans un communiqué.

"Présentant quelques symptômes, S.A.S. la Princesse Charlene a été diagnostiquée positive à un test de dépistage Covid-19", a précisé le palais princier.

"Se conformant aux règles sanitaires en vigueur, la Princesse Charlene observera une période d'isolement de plusieurs jours", a poursuivi le palais, ajoutant que "son état de santé n'inspire aucune inquiétude".

Rentrée sur le Rocher en mars après une longue absence pour des problèmes de santé, la princesse Charlene se disait "plus sereine" mais reconnaissait, dans un entretien accordé au quotidien Nice-Matin le 25 mai, que son état de santé était "encore fragile".

"Je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd'hui je me sens plus sereine", expliquait la princesse.

Son époux le prince Albert II de Monaco, infecté une première fois par le coronavirus au début de l'épidémie en 2020, avait de nouveau été testé positif au Covid-19 en avril dernier.

Depuis le 12 mai, le port du masque en intérieur n'est plus obligatoire à Monaco en dehors des établissements de santé, des structures d'hébergement de personnes âgées, des transports publics et des taxis.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 12.000 personnes ont été touchées par le Covid-19 dans cette petite principauté de 40.000 habitants.

Au 28 mai, le taux d'incidence du coronavirus y était de 147 pour 100.000.