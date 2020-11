Charles et Camilla face à "The Crown": ils prennent une décision radicale

Le prince Charles et Camilla font l’objet de critiques et d’attaques constantes depuis la sortie de la saison 4 de The Crown. Ils se sont vus dans l’obligation de limiter les interactions de leur compte Twitter officiel aux seuls comptes auxquels ils sont abonnés.

La saison 4 de The Crown est sortie le 15 novembre dernier. Elle met en scène l’entrée de Diana dans la famille royale, son mariage avec le prince Charles et le triangle amoureux qu’ils formaient avec Camilla. Depuis, les messages insultants à l’encontre de Charles et Camilla se multiplient sur les réseaux sociaux.

Les internautes les accusent d’avoir "traité la princesse Diana de manière scandaleuse". "La seule vraie princesse de Galles est Diana et personne ne pourra jamais prendre sa place. C’est dégoûtant de voir comment vous avez blessé une si jeune femme pendant des années," peut-on également lire sur Instagram.

Face à ces attaques, le couple a décidé de fermer l’espace commentaire de son compte Twitter. En revanche, ils ne peuvent rien contre Instagram. Une photo de Camilla fait l’objet de nombreuses critiques telles que: "Tu seras toujours l’autre femme", "Tu ne seras jamais reine" ou encore "J’ai vu The Crown et je ne t’aime pas."

