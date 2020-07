Charlize Theron dénonce le sexisme des cascades au cinéma: "C’était tellement injuste"

Charlize Theron a souvent interprété des personnes féminins forts, elle réalise elle-même la plupart de ses cascades. Cependant, c'est un milieu rarement féminin dans lequel elle a beaucoup souffert de sexisme.

Charlize Theron c’est "la femme badass dans les films d’action" pourtant elle a dû travailler très dur pour en arriver là. "Quand j’ai commencé ma carrière d’actrice, il était très important que je montre que je pouvais me battre, et je pouvais faire tomber un mec."

Là était toute la difficulté pour l’actrice. Elle n’a pas eu droit au même traitement que les acteurs masculins, notamment sur le tournage du film "Braquage à l’italienne" en 2003. "J’étais la seule femme avec un groupe de gars, et je me souviens très bien du moment où j’ai reçu le planning de pré-production. Ils m’avaient prévu six semaines de plus d’entraînement en voiture que n’importe lequel des gars. C’était tellement insultant."

Elle explique avoir mis un point d’honneur à dépasser ses collègues. Elle se souvient notamment de Mark Wahlberg: "à la moitié d’une de nos séances d’entraînement, qui s’est arrêté et a vomi parce qu’il avait la nausée après avoir fait un 360."