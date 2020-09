Charlotte Gainsbourg dévoile trois rares clichés de sa plus jeune fille, capturés par elle-même (photos)

Depuis bientôt 30 ans, Charlotte Gainsbourg est la compagne d'Yvan Attal avec qui elle a eu trois enfants: Ben, 23 ans, Alice, 18 ans, et Jo, 9 ans.

La chanteuse et comédienne ne partage presque jamais de clichés du visage de ses enfants. Mais sur son compte Instagram, ses fans peuvent remarquer le goût de l'artiste pour la photographie. Armée de son appareil, elle capture des détails de son quotidien, qui implique sa progéniture. Un rayon de soleil sur le visage, un drap froissé, les racines d'un arbre, des pieds plein de sables, des cheveux emmêlés... Sur ces images, on peut apercevoir des bribes de sa plus jeune fille, qui vit toujours avec elle, vu son jeune âge.

"Le style est donc héréditaire!"

Ce mardi, Charlotte Gainsbourg a partagé trois rares photos où on peut voir le visage de la jeune Jo, couchée sur le sol, regardant l'objectif de sa maman. L'occasion de remarquer l'énorme ressemblance avec Charlotte Gainsbourg plus jeune. Certains reconnaissent aussi le visage de Serge Gainsbourg. "Le style est donc héréditaire!" "Mini Charlotte, elle vous ressemble beaucoup!". Pour certains, Jo a "les yeux de son grand-père", peut-on lire.

"Tout comme son père, elle sublime sa fille par l'art"

Une grande fan, pourtant, ouvre le débat sur les clichés de ses enfants. "Je me pose une question. Vous qui êtes si pudique sur votre vie privée (et je trouve cela formidable) si timide sur scène (et je trouve cela touchant) pourquoi photographier sans cesse votre enfant et la mettre sur les réseaux sociaux? N'est ce pas contradictoire? Auriez vous aimé que vos parents le fasse avec vous à l'époque? Il n'y a aucune animosité dans mon propos car je vous aime beaucoup depuis tant d'années! Je me questionne c'est tout..." Pour Christine, une autre fan, la réponse est simple: "Tout comme son père, elle sublime sa fille par l'art".