Château abandonné, maison gothique… ces détails étonnants sur l’héritage des frères Bogdanoff

Au moment de l'achat, ils avaient déboursé la modique somme de 280.000 euros pour l'acquérir.

Grichka Bogdanoff est mort le 28 décembre 2021 des suites du Covid-19. Son frère Igor l’a rejoint le 3 janvier. La mort de ces jumeaux, stars de la télévision des années 80, a été ultra médiatisée et a suscité maintes réactions. Notamment parce que les jumeaux, pourtant férus de science, n’étaient pas vaccinés contre le Covid-19.

Emportés par le coronavirus, les frères laissent derrière eux leur grande famille, et un riche patrimoine. Ils étaient notamment les propriétaires du château d'Esclignac, situé dans le Gers, dans le village de Monfort. Achetée en 1986 pour 280.000 euros, cette bâtisse médiévale était laissée à l’abandon, au grand dam de Cédric Davant-Lannes, président de la Sauvegarde du patrimoine gascon, avec lequel ils entretenaient une querelle.

Outre ce château, les deux frères possédaient une maison gothico-moyenâgeuse au cœur du 16e arrondissement de Paris. Cette bâtisse, dans laquelle Igor Bogdanov a vécu, daterait du XV, voir XIV siècle et faisait office de relais de chasse. Elle dispose d’un petit jardin et offre une surface de plus de 100m2.



Les obsèques des frères Bogdanoff se déroulent ce lundi 10 janvier à la Madeleine à Paris.