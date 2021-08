Cher explique comment elle est tombée éperdument amoureuse de Val Kilmer: "Il est unique"

Dans une nouvelle interview accordée au magazine People, Cher qui a été en couple avec Val Kilmer, évoque sa personnalité et sa beauté unique admettant qu'il est à la fois "exaspérant et hystérique" mais "comme aucune autre personne qu'elle a rencontrée auparavant".

Ils ont été amis, puis amants, et même après la fin de leur romance, ils sont restés amis. C'est une amitié qui dure depuis 40 ans, autant dire qu'elle fait partie des relations uniques et rares du monde du showbiz.

Les deux stars se sont rencontrées pour la première fois lors d'une fête d'anniversaire qu'un ami a organisée pour Cher en 1981 et sont devenues rapidement amis. "Il était si jeune. Avait-il 22 ans ? Et moi trente et quelque... C'était inhabituel à l'époque."

Cette amitié s'est rapidement transformée en romance. Un an plus tard, ils formaient en couple malgré leur écart d'âge. Cher est 13 ans plus âgées que Val Kilmer.

"Nous nous appelions Sid et Ethel. Val ne voulait pas crier "Cher" et je ne voulais pas crier "Val", se souvient la chanteuse et actrice de 75 ans. Nous nous appelions aussi Valus Maximus et Cherus Reprimandus. Cela déterminait un peu qui j'étais dans le ménage. Bien sûr qu'il était Maximus..."

Après réflexion, Cher (née Cherilyn Sarkisian) a révélé qu'elle était initialement attirée par la façon dont ils "riaient constamment des mêmes choses" et par sa beauté incroyable.

"Notre sens de l'humour, et ce que nous supportions les uns des autres, était plus que je ne pense avoir jamais eu avec n'importe quel autre gars. Il allait juste faire son propre truc et vous deviez juste être préparé. Et il était si beau. C'est passé d'un amour fou et d'un rire hystérique au respect des capacités de l'autre."

Bien qu'elle ait beaucoup plus d'expérience dans le secteur du divertissement, Cher remercie Kilmer de l'avoir aidée à renforcer sa confiance en elle.