Chimène Badi ne désire pas être mère: "Les gynécologues refusent de me ligaturer les trompes" (vidéo)

Ce 16 juin, Chimène Badi était invitée dans l'émission "Ca commence aujourd'hui", sur France 3. L'occasion pour l'animatrice Faustine Bollaert de l'interroger sur son non-désir de devenir mère. Depuis plusieurs mois, la chanteuse clame en effet qu'elle ne veut pas d'enfants avec son compagnon. Une décision que certains ne comprennent pas, et qu'elle doit sans cesse justifier. Le sujet soulève en effet encore de nombreuses questions aujourd'hui, et Chimène Badi tente de faire comprendre au public que oui, il est possible de ne pas ressentir l'envie d'être mère, et que c'est la vie qu'elle veut avoir avec son compagnon.

"Petite, c'était déjà un problème"

"Déjà depuis toute petite, je me souviens que quand j'étais enfant, et que je jouais avec mes amies dans les cours d'école, souvent, c'était le jeu du papa et de la maman, du mariage, de l'enfant... C'était déjà un problème pour moi", se rappelle-t-elle avec le sourire. "Je refusais immédiatement de jouer à ce jeu là, je ne sais pas réellement pourquoi, mais ça me posais un souci."

"Une grande histoire d'amour avec mon public"

"Puis, les années ont passé, à 12 ou 13 ans, adolescente, toujours pas. Pas vraiment de petit copain, je suis dans ma chambre, dans mon petit monde de chanson, j'évolue avec mes envies, mes rêves. Puis arrive Pop Star, j'avais 18 ans, et je vais vivre 6 ans de carrière très rapides. Je n'ai pas le temps de voir les choses évoluer, ça va vite, je ne rencontre pas forcément l'amour à ce moment-là et ce n'est pas ma priorité. Les années passent, je vis mon histoire d'artiste avec mon public, qui est une belle et grande histoire d'amour, puis les années passent".

"Ce n'est pas en moi"

A 24 ans, Chimène rencontre quelqu'un, avec qui elle passe 4 ans. "Cette histoire me paraissait sérieuse mais ça ne me titille pas, ça ne m'appelle pas. La personne avec qui je vis commence à m'en parler, mais ça ne m'appelle pas. C'est pas en moi, c'est pas quelque chose que je ressens. A l'époque, son amie d'enfance tombe enceinte. "Pour autant, je n'en ai pas envie".

Aujourd'hui, elle est en couple avec "Julien" depuis 7 ans. Après quelques discussions, il leur a paru évident qu'ils ne feraient pas d'enfants.

"On se refile la liste des gynécologues sous le manteau"

Sûre de leur décision, la jeune femme avait alors souhaité se faire ligaturer les trompes. Mais cette opération a été refusée à la chanteuse. "Je suis étonnée, à 29 ans, moi, j'ai vu des gynécologues, qui refusaient de ligaturer les trompes... pour des femmes à partir de 40 ans, ou alors il fallait qu'on ait eu déjà un enfant… Il y a beaucoup de difficultés pour accéder à cette opération et c’est tellement tabou que l’on se refile la liste des gynécologues sous le manteau."

Si elle devait tomber enceinte par accident, en cas de déni de grossesse ou grossesse accidentelle, Chimène Badi a aussi précisé qu'elle prendrait certainement la décision d’avorter.