Chris Noth alias Mr Big accusé d'agressions sexuelles: les actrices de la série Sex and the City brisent le silence

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis se sont exprimées sur les allégations d'agression sexuelle contre l'acteur Chris Noth qui interprète le célèbre Monsieur Big dans la série.

Les trois stars du reboot de la série "And Just Like That..." ont publié lundi une déclaration commune.

"Nous sommes profondément attristées d'entendre les allégations contre Chris Noth", ont déclaré les actrices. Et de poursuivre: "Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que ce doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons."

Comme nous l'évoquions la semaine dernière, le célèbre personnage de Chris Noth, M. Big, est mort dans le premier épisode de la nouvelle saison de "Sex and the City, intitulée And Just Like That...". Un décès qui a provoqué une polémique.

La semaine dernière, Chris Noth, 67 ans, a été accusée de viol par deux femmes, qui ont toutes les deux partagé les détails de leurs agressions présumées avec The Hollywood Reporter – l'une des femmes affirmant qu'elle n'avait que 22 ans lorsque Noth, alors âgée de 49 ans, l'a attaquée et l'a laissée dans le besoin de points de suture.

Le rapport a conduit une autre femme à se manifester et à accuser Noth de l'avoir pelotée, tandis que l'actrice Zoe Lister-Jones a rappelé un comportement qui l'avait amenée à le décrire comme un "prédateur".

Les deux accusatrices de l'article publié par THR décrivent que Noth a eu des relations sexuelles avec elles devant un miroir. La première attaque aurait eu lieu en 2004, tandis que la seconde aurait eu lieu en 2015, trois ans après les noces de Noth et de son épouse Tara, avec laquelle il a eu 2 enfants.