Chrissy Teigen et John Legend perdent leur enfant: le drame raconté dans une lettre ouverte

Le couple avait annoncé le drame sur Instagram. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Chrissy Teigen avait fait une fausse couche. Elle avait ensuite partagé des photos en noir et blanc de la salle d'accouchement de ce moment pénible, et révélé qu'un prénom avait déjà été choisi pour leur petit garçon. "Pour une raison quelconque, nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Il sera donc toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours", avait-elle indiqué.

Dans une lettre ouverte, Chrissy Teigen est revenue sur cette tragédie ce 27 octobre. Après avoir été alitée pendant plus d'un mois, elle raconte que les médecins lui ont diagnostiqué un décollement partiel du placenta. "Au lit, je saignais et saignais. Toute la journée, je changeais mes propres couches toutes les deux heures", confie-t-elle. Puis les saignements sont devenus plus importants. "Le fluide autour de Jack était devenu très faible - il était à peine capable de flotter", explique la jeune femme.

Il était temps de lui dire 'au revoir'

"Après quelques nuits à l'hôpital, mon médecin m'a dit exactement ce que je craignais - il était temps de [lui] dire au revoir. Il ne survivrait tout simplement pas à cela, et si cela durait plus longtemps, je ne survivrais pas non plus (...) J'ai pleuré un peu au début, puis je suis entrée dans des convulsions de morve et de larmes, mon souffle était incapable de rattraper ma propre tristesse incroyablement profonde. Même au moment où j'écris ceci, je peux ressentir à nouveau la douleur. De l'oxygène a été placé sur mon nez et ma bouche, et c'est la première photo que vous avez vue. Tristesse totale et totale", écrit-elle.

Elle raconte avoir demandé à sa mère et à son mari John Legend de prendre les photos pour se "souvenir de ce moment pour toujours". "Je savais que j'avais besoin de me souvenir de ce moment pour toujours, de la même manière dont j'avais besoin de me souvenir de nous nous embrassant au bout de l'autel le jour de notre mariage, de la même manière dont j'avais besoin de me souvenir de nos larmes de joie après les naissances de Luna et Miles. Et je savais absolument que je devais partager cette histoire", explique-t-elle.

J'ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains et ses pieds

Dans cette lettre pleine d'émotion, Chrissy raconte ensuite comment elle a dû dire adieu à son enfant. "J'étais allongée pendant des heures, attendant qu'on me dise qu'il était temps de pousser. Je n'ai évidemment jamais eu à me dilater beaucoup, c'était encore un tout petit gars. J'étais allongée sur le côté, changeant de côté toutes les heures environ, chaque fois que l'infirmière me le disait. Je me souviens m'être allongée sur le côté droit, regardant en face de John, quand on m'a dit de faire mon changement. J'ai ouvert mes jambes et j'ai commencé à me tourner pour faire face à John et juste comme ça, il était en train de sortir. Ma mère, John et moi l'avons chacun tenu et fait nos adieux (...) J'ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains et ses pieds et je les ai embrassés encore et encore. Je n'ai aucune idée de quand ça s'est arrêté. Ça a pu durer 10 minutes ou une heure," se souvient-elle.