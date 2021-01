Chrissy Teigen fête ses 4 semaines de sobriété: "J'en avais marre de me ridiculiser"

Dans une vidéo sur sa story Instagram, le mannequin Chrissy Teigen racontait son combat contre l’alcoolisme. La femme de John Legend vient de fêter ses 4 semaines de sobriété.

Chrissy Teigen a partagé un combat qui lui est cher: celui contre l’alcool. Elle donne en story le titre du livre qui lui a permis de renoncer à l’alcool: "Quit like a woman: The radical choice to not drink in a culture obsessed with alcohol".

Avec ce livre, elle poste un message d’explication. "Il y a un mois, le jour de mon anniversaire, j’ai reçu ce livre de mon médecin et ami. J’en avais marre de me ridiculiser devant les gens (je suis toujours gênée), j’étais fatiguée de boire toute la journée et de me sentir comme une merde à 6 heures, incapable de dormir."

La femme de John Legend semble remonter la pente depuis sa fausse couche en octobre dernier.

