Chrissy Teigen révèle que Meghan Markle l'a contactée après la perte de son bébé

Chrissy Teigen a révélé que Meghan Markle l'avait contactée après avoir tragiquement perdu son bébé prénommé Jack alors qu'elle était à la moitié de sa grossesse en septembre dernier.

La mannequin de 35 ans, et son mari, le chanteur John Legend, 42 ans, sont les parents de Luna, 5 ans, et de Miles, 2 ans. En septembre de l'année dernière, ils ont perdu leur troisième enfant au cours de la grossesse de la mannequin. Un fils prénommé Jack. Il est mort-né.

Meghan Markle, qui est enceinte, attend actuellement son deuxième enfant, une fille pour le mois de juin. Elle a ,elle-même, révélé en novembre dernier avoir tragiquement subi une fausse couche au cours de l'été 2020.

Chrissy a loué la duchesse de Sussex pour sa "gentillesse''. Elle a révélé qu'elle lui avait tendu la main avec une lettre touchante pendant la période difficile que Chrissy a traversée.

Le mannequin a déclaré dans l'émission "Watch What Happens Live With Andy Cohen After Show: "Elle a été si gentille avec moi depuis que nous avons repris contact. Elle m'a écrit à propos de mon fils Jack et de son décès tragique."

Chrissy et Meghan se sont rapprochées depuis que la duchesse de Sussex et le prince Harry ont déménagé en Californie.

Les deux femmes ont travaillé ensemble en tant que modèles sur le jeu télévisé "Deal or No Deal" au début de leur carrière où elles jouaient les hôtesses devant ouvrir des valises avec des récompenses pour les participants.

Chrissy et John ont perdu leur fils à cause d'un décollement placentaire partiel. Cette perte tragique et la manière dont ils l'ont partagée sur les réseaux sociaux a été saluée dans le monde entier. La perte d'un bébé est un sujet encore fort tabou. Ils ont voulu aider les personnes dans le même cas qu'eux à partager leur douleur.

