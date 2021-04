Christian Quesada incognito: il a pris une décision radicale pour se faire oublier

Après deux ans de prison, Christian Quesada, 56 ans, a été libéré le 25 mars dernier. Pour rappel, l'ex-candidat star de l'émission des "12 Coups de midi" avait été reconnu coupable de corruption de mineures et de détention d'images pédopornographiques. Une affaire qui avait fait grand bruit, ce père de famille sans emploi étant devenu le chouchou du public, avant de tomber en disgrâce.



Après avoir goûté à la lumière lorsqu'il enchainait victoire sur victoire dans Les 12 Coups de midi, Christian Quesada cherche désormais à rester dans l'ombre. Derrière les barreaux de la prison de Bourg-en-Bresse, l'homme avait déjà choisi de changer totalement de look, en arborant des cheveux longs et une barbe fournie.

Discret, le champion de l'émission de Jean-Luc Reichmann restait tout de même présent sur Instagram. Sa dernière publication avant d'être placée en garde à vue évoquait son souhait de voyager Ouzbékistan. Mais depuis le retentissement de l'affaire, cette publication était inondée de commentaires négatifs, voire haineux, à son encontre.



Ce lundi 26 avril, Christian Quesada a décidé de désactiver sa page Instagram : "Cette page n’est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée", peut-on lire sur le réseau social. L'homme aurait aussi quitté son domicile d'Hauteville, dans l'Ain. Probablement pas pour voyager, puisque sa libération est accompagnée de nombreuses obligations, dont un suivi socio-judiciaire durant une période de cinq ans.