Christina Applegate, diagnostiquée d'une sclérose en plaques, donne de mauvaises nouvelles: "Cela ne va pas mieux"

En août 2021, l'actrice Christina Applegate, 50 ans, à l'affiche de la série à succès Netflix "Dead to me" annonçait qu'elle avait été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. La production avait alors pris une pause de cinq mois pour qu'elle puisse commencer son traitement. Mais plus d'un an après cette pause, l'actrice évoque les difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle a repris le tournage.

"Cela ne va pas mieux. Je ne l'accepterai jamais. Je suis dégoûtée", confie-t-elle sans retenue. Et de poursuivre: "J'ai pris plus de 20 kilos. Je ne peux pas marcher sans canne. Je veux que les gens sachent que je suis très consciente de tout cela".

Christina Applegate a également partagé qu'en regardant en arrière, elle aurait dû reconnaître les signes de la maladie... Elle perdait de plus en plus l'équilibre...

En 2008, l'actrice avait lutté contre le cancer du sein, subissant une double mastectomie et en 2017, elle s'est fait retirer les ovaires et les trompes de Fallope.

La star de Vacation est mariée au bassiste néerlandais Martyn LeNoble, 53 ans, avec qui elle partage une fille Sadie, âgée de 11 ans.

Applegate est devenue célèbre en jouant le rôle de Kelly Bundy dans le sitcom "Marié avec des enfants", qui s'est déroulée de 1987 à 1997.