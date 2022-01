Christina Milian évoque Matt Pokora: "J'avais prié pour rencontrer une personne heureuse et équilibrée"

L'actrice américaine Christina Milian a accepté de répondre à des questions très personnelles sur sa vie privée dans une interview réalisée en visioconférence pour le site internet Page 6.

Christina Milian a évoqué qu'elle souhaitait alors qu'elle était célibataire retrouver quelqu'un dans sa vie et que pour ce faire, "elle avait prié pour que Dieu lui envoie un partenaire qui était bon pour elle et un bon beau-père pour sa fille, confiant à Dieu qu'elle voulait qu'il lui envoie quand il trouvait que c'était le bon moment pour elle".

"J'ai prié pour rencontrer une personne heureuse et équilibrée mentalement, qui se voyait devenir parent", sans nécessairement avoir des critères sur son look. "Et mon mari est effectivement tout cela et un merveilleux beau-père pour ma fille", a-t-elle gloussé évoquant le chanteur français Matt Pokora.

Pour voir la vidéo, cliquez ici.