Christina Milian enceinte: la femme de Matt Pokora affiche fièrement son baby bump (photo)

Il y a quelques jours, Christina Milian et Matt Pokora révélaient qu'ils attendaient leur deuxième enfant, avec d'adorables photos postées sur Instagram. Depuis, l'actrice ne cache plus son ventre arrondi, alors qu'elle attend son troisième enfant. L'Américaine de 39 ans a en effet déjà une petite fille, Violet, issue d'un précédent mariage, et un fils, Isaiah, avec le chanteur Matt Pokora.

Enceinte de plusieurs mois, l'actrice se serait même mariée avec le chanteur français, en petit comité et dans la discrètion la plus totale. Noyée dans le bonheur, la jeune maman a posté une nouvelle photo de son ventre arrondi, sur une plage. La photo a été prise par la maman de l'actrice, Carmen.



