Une nouvelle identité pour Christine and the Queens: on en saura plus dans son prochain album à la rentrée

Le phénomène Christine and the Queens revient en force.

Et ça sera précisément le 23 septembre que cette force prendra forme avec la sortie du troisième album, Redcar les adorables étoiles, qu'elle signera sous son nouveau pseudonyme Redcar. Son nouveau personnage Redcar lui permet de s'afficher plus masculine, avec des petits airs de Christophe pour certain. Elle s’est d’ailleurs décrite sur Instagram comme "un homme normal". Un premier morceau de ce nouvel album a d’ailleurs été dévoilé le 24 juin: il s’agit de "Je te vois enfin".