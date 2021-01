Christine Bravo balance le nom d'un célèbre chanteur qu'elle a croisé en cure de désintoxication

Il y a certaines confessions qui ne vont pas faire des heureux. Christine Bravo, l'ex chroniqueuse de l'émission "On a tout essayé", était l'invitée des Grosse Têtes ce mardi 12 janvier. Lors d'une de ses interventions, l'ancienne animatrice de l'émission phare des années 90 Frou-Frou, a balancé le nom de quelqu'un qu'elle avait croisé en cure de désintoxication. Et de détailler les circonstances de cette rencontre: "Je faisais une thalasso dans un endroit où on soignait des gens qui avaient des addictions", a-t-elle confié au micro de BEL RTL. "Et donc il y avait JoeyStarr, il y avait des… Oh ben il y avait tout le monde !", a-t-elle déclaré déclenchant une salve de rires.