Cindy Sander métamorphosée: pourquoi le styliste Thierry Mugler lui a proposé son aide?

Cindy Sandmeier, alias Cindy Sander, a été révélée au grand public en 2008 dans la Nouvelle Star. Une notoriété acquise dans la douleur. En effet, l’interprète de "papillon de lumière" s’était surtout distinguée pour son look d’un goût douteux et des déclarations proches du ridicule. "Céline Dion, c'est Céline Dion, Cindy, c'est Cindy !", avait-elle notamment lancé.

Humiliée par le jury du télécrochet et par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, la jeune femme n’a pas baissé les bras. Elle a pu compter sur le soutien du créateur Thierry Mugler. "J'ai vu l'audition de Cindy à Nouvelle Star. C'était très violent, mais elle est restée douce et sereine face aux critiques. J'ai deviné une vraie force de caractère", avait-il expliqué dans les colonnes de Gala.

Thierry Mugler, décédé ce 23 janvier 2022, avait repéré ce qui n’allait pas chez Cindy Sander et voulu le corriger : "Elle gesticulait trop, elle était en surpoids, mal chorégraphiée, mal lookée, mais elle ne méritait pas la vague d'agressivités insultantes qu'elle a reçue des jurés. Et puis elle avait de jolis yeux, de belles épaules. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire", avait-il raconté dans les colonnes du Parisien.

Thierry Mugler a donc contacté Cindy Sander pour lui faire une proposition étonnante : "Il m'a dit : ‘Je vais vous changer physiquement, je vais vous faire bosser et vous emmener sur la plus grande scène d'Europe’. Il m'a demandé de me retirer des médias. Pendant trois ans, j'ai pris des cours de chant, j'ai réappris à manger – J'ai perdu 40 kilos –, je faisais quatre à six heures de sport par semaine".

Ainsi transformée, Cindy Sander est devenue la star de The Wylds. Un spectacle qu’elle a donné près de 500 spectacles à Berlin, devant plus de 800.000 personnes. Puis elle a sorti un nouvel album. Une évolution qu’elle ne voyait pas comme "une revanche", mais "comme un juste retour des choses", avait-elle confié sur France 5.



Suite au décès du célèbre créateur, Cindy Sander a partagé son émotion sur Instagram : "Aujourd’hui mon cœur est lourd. Vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n’y croyait. Mon papa de cœur. Vous m’avez transformée, donné une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d’Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd’hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi."