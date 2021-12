Cinq ans après sa mort, on sait enfin où est enterré George Michael

Le 25 décembre 2016, George Michael disparaissait à l’âge de 53 ans. Pour rappel, l’auteur-compositeur britannique a été retrouvé mort dans sa maison, située au sein du village anglais Goring-on-Thames. Il souffrait d’une cardiomyopathie dilatée avec myocardite, ainsi que qu’une stéatose hépatique. L’artiste laisse un grand vide pour ses fans. Ils seront heureux d'apprendre que le lieu où est enterré le chanteur a été dévoilé par le magazine anglais The Sun.

La tombe de l'interprète du titre Last Christmas se situe au sein du cimetière de Highgate, dans le nord de Londres. George Michael repose donc au côté de sa mère, Lesley Angold Harissons, disparue en 1997 et de sa sœur Melanie, décédée, elle aussi le 25 décembre 2020 à la suite d’un coma diabétique. Sur la pierre tombale de l'artiste, on peut y lire son nom de naissance: "Georgios Kyriacos Panayiotou" mais également cette inscription: "Fils, frère et ami bien-aimé"

Les fans du chanteur pourront enfin lui rendre un dernier hommage. Une source anonyme a affirmé aux journalistes du The Sun que: "la tombe de George n’a pas été marquée au moment de sa mort par crainte qu’elle ne devienne une attraction touristique morbide, mais beaucoup de gens pensaient qu’il méritait mieux".

Pour George Michael, la vie était une perte de temps

Un peu avant de rendre son dernier souffle, le chanteur avait accordé une interview, dans le cadre du documentaire Freedom, qui lui était dédié. Durant cet entretien, il se confiait sur son mal-être profond. Il affirmait que sa vie était une perte de temps et d’effort. "J’espère que les gens penseront à moi comme quelqu’un qui avait de l’intégrité. J’espère que l’on se souviendra de mois pour ça", George Michael avait-il pressenti que ses jours étaient compter? Nul ne sait.