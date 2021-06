Clap de fin pour "Les Anges": les polémiques et audiences en baisse ont eu raison de l'émission

Après de nombreuses polémiques, l’émission "Les Anges" se termine. NRJ12 compte remplacer le programme pour une nouvelle série qui s’intéressera aux influenceurs.

"Les Anges", c’est fini. La télé-réalité de NRJ12 est déprogrammée. Deux raisons à cela selon le journal français Le Parisien : d’abord la baisse des audiences depuis plusieurs années. L’émission a connu son heure de gloire en 2013 avec Nabilla et sa célèbre phrase : "Non, mais allô quoi, t’es une fille et t’as pas de shampooing?!"

Ensuite, les polémiques de ces derniers mois ont eu raison du programme. En avril dernier, plusieurs ex-candidates se sont unies pour dénoncer les cas de harcèlement au sein des Anges. Angèle avait témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste : "La production m’a enfermée à clé dans une chambre parce que j’ai été agressée physiquement par deux candidats. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés, c’est moi."

Angèle avait également révélé que la production fournissait de la drogue aux candidats. "Les tournages se passent à l’autre bout du monde, donc les candidats ne prennent pas le risque de passer la douane avec de la drogue. La drogue, c’est de la cocaïne."

Pour remplacer "Les Anges", la chaîne française prévoit un nouveau projet : une série originale dans une agence d’influenceurs. Le tournage devrait débuter cet été.