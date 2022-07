Clara Luciani dévoile son nouveau tatouage en l'honneur de Julien Doré (photo)

Entre Julien Doré et Clara Luciani, c'est une belle histoire d'amitié. Les deux chanteurs sont inséparables, à tel point que l'interprète de la Grenade a souhaité rendre un hommage à son ami sur sa peau. Dans sa story Instagram, Clara Luciani a créé la surprise en montrant une photo d'elle chez le tatoueur, puis une photo de son poignet sur lequel est inscrit "Juju for ever". Ensuite, comme un clin d'oeil, elle a légendé : "Mon ami dans la peau". Alors vrai ou faux tatouage ? C'est la question qu'a posée son ami, sceptique.

Julien Doré a reposté l'intrigante photo dans sa story à lui, toujours sur Instagram. Il a interrogé ses abonnés : "Clara essaie de me faire croire que c'est un vrai tatouage. Selon vous, vrai ou faux ?". On espère avoir la réponse bientôt.