Clara Morgane recadre un journaliste pendant une interview: "Vous savez, on est en 2022"

Clara Morgane a évolué et c'est désormais indéniable. L'ancienne actrice X est devenue une vraie femme d'affaires: elle a une marque de lingerie, elle écrit des livres, elle possède un cabaret, elle fait des chansons et a même ouvert une "boutique de l'amour". Ce dernier point a été évoqué dans une longue interview accordée à Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan. Pendant une trentaine de minutes, l'animateur interroge Clara Morgane et semble un tantinet l'agacer.

Il tente d'abord de revenir sur son passé d'actrice porno, estimant qu'elle ne veut "plus trop en parler", ce à quoi Clara Morgane rétorque sans sourciller: "Quand on m'en parle, je réponds, c'est juste qu'on m'en parle moins (...) Mais je ne veux pas effacer ça du tout, je ne veux rien effacer!" Visiblement décidé à lui rappeler sa vie d'avant, il lui fait ensuite remarquer qu'elle est encore "une fille sexy" dans la tête des gens, malgré sa nouvelle carrière de businesswoman. "Ben oui, c'est moi ça, c'est mon univers", réplique-t-elle en haussant les épaules.

C'est quelques secondes après dans l'interview que Jordan De Luxe semble réellement irriter Clara Morgane, qui garde néanmoins son sang froid. Alors qu'il évoque le "Clara Morgane store", boutique ouverte à Paris, où l'on trouve "lingerie, toys, bougies, huiles de massage...", l'animateur s'étonne d'entendre son invitée parler de "boutique de l'amour". "C'est marrant, vous dites 'amour', vous n'employez aucun terme cru" relève-t-il, devant l'air pantois de son interlocutrice. "Ah, bah je peux dire ce que vous voulez", lui répond-t-elle en riant jaune avant d'enchaîner: "Vous savez, on est en 2022, je pense que beaucoup de femmes ont déjà essayé un toy ou en utilise régulièrement. Le plaisir est important, l'amour c'est pas seulement envers les autres, c'est aussi celui qu'on se porte à soi..."

Pour rappel, Clara Morgane a joué dans des films pour adultes de 2000 à 2002.