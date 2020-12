Claude Brasseur: sa famille lui rend hommage dans la plus stricte intimité à Paris

Les obsèques de Claude Brasseur sont célébrées ce mardi à Paris en l'église Saint-Roch.

Claude Brasseur est décédé le 22 décembre à l'âge de 84 ans. Ses obsèques ont lieu à l'église Saint-Roch à Paris. L'inhumation se déroulera ensuite au Père-Lachaise où repose son père, le comédien Pierre Brasseur.

Sa veuve, Michèle Cambon-Brasseur, et son fils, Alexandre sont arrivés à l'église. Ils rendront hommage à l'acteur dans la plus stricte intimité.

Certains amis ont tout de même tenu à être présents, comme Daniel Russo, avec qui Claude Brasseur avait tourné au cinéma, à la télévision, et joué au théâtre, mais aussi Jean Benguigui et Jean-Paul Rouve. De leurs côtés, de nombreux photographes et journalistes ont également fait le déplacement pour suivre les obsèques.









