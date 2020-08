Claude (Koh Lanta) initie son fils au trail: "On n’est pas des enfants, on est des aventuriers de Koh Lanta" (vidéo)

Depuis son dernier Koh Lanta, Claude passe beaucoup de temps à faire du sport avec son fils, Andrea. Ce dernier se comporte déjà comme un véritable aventurier, et c'est lui-même qui le dit.

Claude vit et respire Koh Lanta. Il est fan de course à pied et aime emmener son fils avec lui dans ses aventures. Pendant les vacances, il l’initie au trail dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il écrit en légende: "Petite initiation au trail, les gamins… pardon les Aventuriers. Parfait, manque juste le silence."

Dans la vidéo, on peut d’abord entendre Claude lancer à la cantonade: "Allez, on y va les gamins!" et son fils Andréa de répondre: "Papa, je suis pas un gamin!" "Doucement les enfants," reprend alors le champion de Koh Lanta.

Mais ce n’est toujours pas bon pour son fils: "On n’est pas des enfants, on est aventuriers de Koh Lanta." Ensuite, Andrea et son ami continuent de papoter ce qui agace un peu Claude: "Restez concentrés! Arrêtez de parler sans arrêt. Regardez ce que vous faites, ce sera plus profitable que de chaque ‘ah mais moi ceci, moi cela’."