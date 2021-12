Claude (Koh-Lanta) pourrait réclamer les 100.000 euros: voici pourquoi

Après les affaires de tricheries, aucun aventurier n'a été désigné grand gagnant de Koh-Lanta La Légende. Claude, qui avait récolté le plus de voix en sa faveur, pourrait réclamer les 100.000 euros promis au vainqueur.

Cette dernière édition de Koh-Lanta a été entachée par des affaires de tricheries. Koh-Lanta La Légende n'a donc aucun vainqueur, puisque la production a décidé que les 100.000 euros seraient reversés à l'association Bertrand-Kamal, candidat décédé d'un cancer du pancréas.

Lors de la finale mardi soir, les votes des aventuriers du jury final, invalidés, ont tout de même été diffusés. Il est apparu que Claude était le vainqueur, avec 9 voix, contre 4 pour Laurent, second finaliste. C'est donc lui qui aurait dû repartir avec les 100.000 euros promis au vainqueur.

Et selon l'avocat Jérémie Assous, spécialiste des contrats de travail des émissions de téléréalité, interrogé par Parisien, Claude pourrait réclamer la somme. "Il pourrait très bien s'opposer à cette sanction aux prud'hommes et au pénal", confie-t-il, jugeant la décision de TF1 de ne pas désigner de vainqueur comme étant "illégale et discriminatoire".

Lors de la finale, Denis Brogniart a expliqué qu'aucun gagnant n'était désigné pour cause de "manquements au code d'honneur". Mais selon l'avocat, le contrat de travail que signent les candidats avant de participer à l'émission prévaut sur un code d'honneur.

Cela ne signifie pas pour autant que Claude va réclamer la somme d'argent. Il a en effet écrit sur Instagram qu'il n'était "ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre".