Cœur de Pirate a retrouvé l'amour: elle affiche son nouveau compagnon sur Instagram (photos)

Il y a quatre ans, Béatrice Martin, plus connue sous son nom de scène "coeur de pirate", faisait son coming out. Alors mariée et mère d'une petite fille, elle annonçait partager la vie d'une femme transgenre, également chanteuse.

Mais Coeur de pirate a toujours souligné ne pas être homosexuelle. "Je ne me nomme pas lesbienne. Queer/pansexuelle si vous voulez. J'aime tous les êtres humains, peut-être plus une tendance vers les filles".

"365 jours après notre première sortie"



La chanteuse de 31 ans peut donc être attirée par une autre personne quel que soit son sexe ou son identité de genre. Et s'il y a quatre ans, elle disait préférer les filles, c'est bien avec un homme qu'elle partage sa vie aujourd'hui. Sur son compte Instagram, elle ne se cache plus et a publié des clichés de son nouveau compagnon. Cela fait un an que le couple s'est formé, elle a donc marqué le coup en partageant un selfie d'elle et d'un certain Marc Flynn, barman qui travaille à Montréal. "365 jours après notre première sortie qui a fini par devenir un rencard", écrit-elle en légende de la photo.

"Je n'ai jamais regretté mon coming out"

Interrogée afin de savoir si elle "regrettait d'avoir fait son coming out" par le journal La Presse, l'artiste québécoise, a donné sa réponse, bien qu'elle n'ait pas l'habitude de s'étendre sur le sujet. Sur Instagram, elle a partagé l'extrait de l'article: "Je n'ai jamais regretté aucune prise de position ni coming out", dit-elle. "Autant j'ai reçu des menaces, autant des gens m'ont écrit et m'ont parlé dans la rue pour me remercier d'avoir pris la parole, parce qu'ils savent mieux qui ils sont ou parce qu'ils peuvent en parler à leurs parents grâce à moi. Ca vaut plus que tout. "