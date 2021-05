Coldplay envoie son dernier single dans l'espace avec l'aide de l'astronaute Thomas Pesquet

Le groupe de rock Coldplay a livré une performance électrisante de leur dernier single "Higher Power", et a transmis l'enregistrement à l'ingénieur aérospatial français, Thomas Pesquet, 43 ans, à bord de la Station spatiale internationale.

L'astronaute a permis à ce single de découvrir un autre monde. Cette nouvelle chanson apparaîtra sur le neuvième album du groupe qui sortira plus tard cette année. Ce single a atteint de nouveaux sommets en étant joué via une "transmission extraterrestre" à minuit.

Le nouveau morceau des membres du groupe Chris Martin, 44 ans, Guy Berryman, 43 ans, Jon Buckland, 43 ans, et Will Champion, 42 ans, a été renvoyé sur Terre depuis la station spatiale via une liaison satellite et diffusé en exclusivité sur la chaîne Youtube.

Thomas Pesquet s'est également connecté des étoiles via un lien vidéo pour réaliser une interview alors que les membres du groupe apparaissaient émerveillées par le vaisseau spatial.

Dans un premier aperçu du clip vidéo très attendu, le chanteur Chris Martin chante le morceau "Higher Power" devant des conteneurs abandonnés.

Le groupe est alors entouré d'hologrammes extraterrestres en vol stationnaire qui réalisent des mouvements synchronisés.