Comment Dylan Thiry explique sa défaite face à Benji Samat lors de leur combat de boxe entre influenceurs

C'est lui qui l'a initié mais pourtant il l'a perdu. Dylan Thiry, ex candidat de Koh-Lanta, a invité d'autres stars de téléréalité à se battre contre lui lors d'un combat de boxe et c'est Benji Samat, vu dans Les Marseillais, qui a répondu à l'appel.

Le match a eu lieu ce mercredi 6 avril et Dylan Thiry s'est largement fait battre par son adversaire. Sur son compte Instagram, l'influenceur luxembourgeois a justifié cette défaite dans un post ce jeudi 7. "Je tenais à vous expliquer qu’après 20 secondes de combat, mon épaule s’est déboîtée donc très compliqué de faire de la boxe anglaise qu’avec la main droite", explique-t-il, une vidéo de sa douleur à l'appui. Puis il enchaîne: "Cela fait partie de la boxe et les règles ont été respectées… j’aurais pu abandonner après 20 secondes mais j’ai préféré subir et prendre sur moi jusqu’à la fin."

Il félicite au passage Benji Samat pour sa victoire et son fair-play... Puis annonce qu'une "revanche est prévue dans quelques mois".