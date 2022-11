Comment Jennifer Lopez et Ben Affleck ont-ils repris contact, presque 20 ans après leur séparation?

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont inséparables. Et pourtant, ils ont déjà connu une rupture. En 2001, les deux stars ont vécu une première histoire d’amour après s’être rencontré sur un plateau de tournage. Trois ans plus tard, le couple rompait ses fiançailles… Avant de se retrouver presque 20 ans plus tard!

Effectivement, JLo et Ben Affleck se sont remis ensemble en 2021 et depuis ils vivent leur plus belle vie. Ils se sont mariés en juillet 2022 à Las Vegas et filent le parfait amour.

"C'était une personne très spéciale dans ma vie"

Dans le Vogue américain de ce mois-ci, la chanteuse latino s’est livrée ses retrouvailles avec celui qui est désormais son mari. JLo a indiqué que c’est l’acteur qui est d’abord revenu vers elle. La voir apparaître régulièrement dans les médias l’aurait fait retomber en amour pour elle. Il lui aurait envoyé un message pour lui dire qu’il était impressionné par ses interventions et ses interviews. "Les gens qui me connaissent savent qu’il était une personne très très spéciale dans ma vie ? Quand nous avons repris contact, ces sentiments pour moi étaient encore très réels", a décrit Jennifer Lopez, qui n’a pas vu d’inconvénient à accepter cette (re)prise de contact.

Et si aujourd’hui elle est la plus heureuse, elle émet tout de même quelques réserves sur le fait de ressortir avec ses exs. "Je ne sais pas si je recommande cela à tout le monde. Parfois on devient trop grand pour l’autre ou on grandit simplement différemment", analyse-t-elle. Mais pas eux, visiblement!