Comment Sasha Obama s'est transformée en une jeune femme pétillante et branchée

Avec ses danses endiablées sur TikTok et ses manicures extravagantes aux ongles en acrylique extras longs, la fille cadette de Michelle et Barack Obama est très suivie par la presse people. Il faut dire que la petite fille qui baîllait pendant les discours de son illustre père s'est transformée en une jeune femme très pétillante et branchée, n'hésitant pas à porter décolleté et petit t-shirt court dévoilant son nombril.

Sasha n'avait que sept ans lorsque sa famille a emménagé à la Maison Blanche en 2009. Mais ses parents ont veillé à ce que son enfance soit malgré tout empreinte de "normalité".

A 15 ans, l'adolescente travaillait au comptoir d'un restaurant de fruits de mer. Certes elle était entourée de 6 gardes de sécurité, mais ce n'est pas parce que papa était président, que les étés signifiaient ne rien faire et profiter d'une vie privilégiée.

Inscrite à l'université du Michigan en deuxième année, Sasha sait comment prendre du bon temps, comme en atteste une vidéo publiée sur TikTok où la jeune femme danse avec ses copines. Reprise sur tous les sites américains, la vidéo a été effacée quelques heures plus tard. Souvent vêtue de top laissant dévoiler son nombril, Sacha s'affiche comme une jeune femme à la mode qui aime faire la fête, contrastant avec sa soeur Malia, beaucoup plus sérieuse et studieuse.

Avec sa beauté, et son sourire contagieux, nul doute que la cadette des Obama va encore faire parler d'elle dans les années à venir.

Parce que comme l'écrit son père dans ses mémoires: "Sasha rayonne depuis l'enfance..."