Coronavirus: Brigitte Macron évoque ses symptômes et la crise vécue par son époux

L'impatience des Français dans la lutte contre le Covid-19, "je la comprends très bien et je la partage, mais on n'est pas mauvais", a estimé dimanche Brigitte Macron, alors que son mari est critiqué sur la lenteur de la vaccination.

"Les choses vont aller mieux mais on ne peut pas dire quand, et ça, c'est extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas vous projeter très clairement dans un avenir", a dit l'épouse du président, venue sur TF1 promouvoir l'opération Pièces Jaunes qui aide les jeunes hospitalisés.

Elle a décrit la difficulté de la gestion de la crise avec "des chiffres qui arrivent, des choses assez contradictoires ou paradoxales. Parfois il me montre". "Ce qu'ont les présidents, les dirigeants, à gérer, pour moi, c'est immense et quasiment dantesque. C'est d'une complexité folle", a-t-elle lancé.

L'ex-prof de français a aussi défendu le maintien des écoles ouvertes, "parce que plus que jamais, les enfants ont besoin d'aller à l'école".

Brigitte Macron, qui a contracté le Covid-19 à Noël, juste après son époux, a raconté avoir eu une "forme médiane"" avec "perte de goût, perte d'odorat, fatigue, migraines".

Interrogée sur la volonté ou non d'Emmanuel Macron de se représenter en 2022, elle a répondu que "ce n'est pas sa préoccupation immédiate, en tout cas, il ne m'en parle pas". "Son obsession est de sortir la France au mieux" de la crise", a-t-elle ajouté.

Mais sur ce point, "j'ai pas mon mot à dire et je ne le dirai certainement pas". "C'est une décision solitaire, qu'on ne peut pas prendre à deux tellement elle est lourde. Car il faut être capable de gérer la suite. Si on ne sent pas appelé, si on ne se sent pas investi de quelque chose, c'est mission impossible. Je pense que tous les présidents l'ont su", a-t-elle conclu.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 18 janvier ?