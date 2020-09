Coronavirus: Cyril Hanouna lance un CHALLENGE et demande à Emmanuel Macron et à Booba de le suivre (vidéo)

En France, 15.797 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, soit quelques centaines de moins que la veille. Selon l'agence gouvernementale Santé Publique France, l'épidémie est toujours dans "une phase ascendante". La métropole de Marseille-Aix est désormais classée "zone d'alerte maximale". Onze autres agglomérations, dont Paris, ont été placées par le gouvernement en "zone d'alerte renforcée", avec entre autres mesures la fermeture des bars à 22 heures.

Samedi 26 septembre, Cyril Hanouna a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il tente de conscientiser la population face au coronavirus. "Mes chéris, à partir d’aujourd’hui je lance le hashtag #ProtegeTesPotes pour qu’on soit tous solidaires et responsables face au Covid-19", écrit l'animateur. "Filmez-vous en train de reproduire ce geste et partagez votre vidéo avec le hashtag #ProtegeTesPotes", explique Baba à ses fanzouzes.



L'animateur dit vouloir éviter un nouveau confinement. Il encourage donc ses fans et ses amis à respecter les gestes barrières. "Ce soir je sais que vous allez avoir envie de sortir et de kiffer avec vos amis, je comprends tout à fait (...) on a 15 jours pour éviter peut-être un reconfinement (...) il faut sauver notre personnel hospitalier (...) on doit aussi sauver nos restaurateurs", lance-t-il dans la vidéo.



"Se retrouver entre amis, et on va le faire, mais plus tard", ajoute-t-il. Cyril Hanouna lance alors le hashtag #ProtegeTesPotes en mimant une prise de karaté car selon lui, cette position permet de maintenir une distance de sécurité. Il demande à la population de se filmer en reproduisant ce geste et de partager la vidéo en ajoutant le hashtag.



Cyril Hanouna invite plusieurs personnalités à le suivre dans son mouvement. Il nomme Wejdene, Booba, Gad Elmaleh, Kev Adams, Big Flo et Oli, Kylian Mbappé, Stanislas Wawrinka mais aussi Emmanuel Macron.