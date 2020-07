Coronavirus : la star de Bollywood Aishwarya Rai est sortie de l'hôpital

Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya Bachchan à Bombay, le 20 novembre 2019Sujit Jaiswal

La superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan et sa fille de huit ans, qui avaient été testées positives au coronavirus mi-juillet et hospitalisées à Bombay, sont sorties de l'hôpital, a annoncé lundi le mari de Mme Rai Abhishek Bachchan.

"Aishwarya et Aaradhya ont heureusement été testées négatives et ont été autorisées à sortir de l'hôpital", a écrit sur Twitter Abhishek, remerciant les fans pour leurs "prières et leurs bons voeux".

"Mon père et moi restons à l'hôpital", a-t-il ajouté.

Aishwarya Bachchan, qui est âgée de 46 ans, et sa fille Aaradhya s'étaient placées en quarantaine à leur domicile mais avaient dû être transférées à l'hôpital après avoir fait état de "difficultés à respirer", avait précisé le Times of India.

"Elles vont bien", avait alors fait savoir à l'agence de presse Press Trust of India une source à l'hôpital où se trouvaient déjà le mari de l'ancienne Miss Monde, l'acteur Abhishek Bachchan, et son beau-père et légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan.

Aishwarya Rai a été couronnée Miss Monde en 1984 et fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1990. Elle a fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge du Festival de Cannes, devenant progressivement un des visages de Bollywood les plus connus à l'étranger.

Depuis le début de l'épidémie en Inde, 26.000 personnes sont mortes du coronavirus.