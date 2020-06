Cristina Cordula, Ary Abittan, Justine Piluso... 9 personnalités à l'affiche d'un festival lancé sur Instagram ce week-end (vidéo)

Instagram France et le média féminin Les Eclaireuses organisent ce week-end et lundi "The Day After Festival", un événement 100% en ligne "autour du monde de demain", avec la participation de nombreux intervenants et personnalités qui créent des contenus sur le réseau social.

"Leur vision du monde de demain"



L'animatrice Cristina Cordula, l'humoriste Ary Abittan, l'actrice Noémie de Lattre, la chanteuse Aurélie Saada, Mory Sacko et Justine Piluso (participants de Top Chef 2020) sont annoncés à cet événement, qui vise à "donner la parole à des personnalités et créateurs de contenus sur leur vision du monde de demain", selon Instagram.



Ce festival en ligne, qui est le tout premier organisé en France par la filiale de Facebook, prendra la forme de 9 retransmissions en direct, "autour de sujets sociétaux et actuels, tels que l'accessibilité à la culture, la lutte en faveur de l'environnement et contre le racisme, l'acceptation de soi", précisent les organisateurs.



Ces direct seront accessibles via les comptes des Eclaireuses et des participants.